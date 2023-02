Variante alla SP46, il sindaco a fianco del comitato dell’Albera per chiedere la fine dei lavori

“Abbiamo registrato la presenza di più operai in cantiere e lavorazioni che adesso sembrano procedere a ritmo serrato. Ci auguriamo che questo sia il cambio di passo che aspettavamo. Continueremo a fare pressione a fianco del comitato per ottenere la conclusione di un’opera che i cittadini attendono da decenni”.Queste le parole del sindaco Francesco Rucco sul cantiere della variante alla SP46, al termine dell’incontro che ha avuto questa mattina a Palazzo Trissino con i rappresentanti del comitato dell’Albera e strada Pasubio.E’ stata l’occasione per fare il punto della situazione dopo i due sopralluoghi che l’amministrazione ha effettuato in questi giorni in cantiere.“Ci è stato assicurato dai tecnici Anas – ha riferito il sindaco al comitato – che è in fase di completamento la posa delle barriere antirumore e dei guardrail e che i prossimi tre mesi, gli ultimi prima della fine lavori, saranno dedicati alle asfaltature e alla conclusione delle opere civili. Contiamo che Anas e impresa prendano formali impegni in questo senso all’incontro convocato dal Prefetto il 2 marzo, a cui parteciperemo per far sentire in modo netto la posizione e le ragioni del territorio”.