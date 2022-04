“Tutti a scuola a piedi ed in bicicletta”, 135 bambini a lezione di mobilità sostenibile

Sono arrivati in classe sperimentando in prima persona dei mezzi di mobilità sostenibile i 135 bambini coinvolti nel progetto “Tutti a scuola a piedi ed in bicicletta”, promosso dalla Fiab in collaborazione con il Comune di Vicenza. Questa mattina i giovani alunni delle classi quarte e quinte delle primarie dell’istituto comprensivo 7, accompagnati da insegnanti e volontari Fiab, sono infatti arrivati nell’area scolastica Pertile/Mainardi percorrendo a piedi o in bicicletta il tragitto dalle rispettive scuole De Amicis in viale Fiume, Rodari in via Turra, Pertile in via dall’Acqua e Pasini in strada Postumia. Ad aspettarli c’erano le attività, previste per l’intera mattina, di sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile dedicate soprattutto agli spostamenti quotidiani tra casa e scuola.

All’iniziativa hanno collaborato gli assessorati all’istruzione e alla mobilità. Erano presenti oggi l’assessore all’istruzione Cristina Tolio, la presidente Fiab Vicenza Anna Pilastro, la dirigente dell’istituto comprensivo 7 Isabella Bartolone e il componente della Pro loco Postumia Roberto Cattaneo, che ha contribuito all’organizzazione delle attività.

“È stata una bellissima giornata – ha spiegato l’assessore all’istruzione Cristina Tolio – realizzata grazie alla fondamentale collaborazione tra assessorato all’istruzione e alla mobilità, Fiab e istituto comprensivo 7. Gli alunni di quarta e quinta delle primarie di Anconetta hanno potuto sperimentare questa mattina i percorsi di mobilità sostenibile che sono presenti nella zona e si sono poi divertiti con diverse attività educative. Un progetto che rientra nell’obiettivo fatto proprio da questa amministrazione di sostenere le scuole di quartiere: favorendo la mobilità sostenibile non si fa solo bene all’ambiente, ma si promuove tra i cittadini l’abitudine di vivere i servizi e le scuole a loro vicini, senza migrare in altre zone della città”.

“Con questo progetto, frutto del lavoro congiunto tra assessorati, Fiab e scuole – commenta il vicesindaco con delega alla mobilità Matteo Celebron –, diamo un contributo significativo nell’educare i nostri alunni a muoversi a piedi o in bicicletta anche negli spostamenti tra casa e scuola. Siamo convinti infatti che le abitudini relative alla mobilità sostenibile non siano determinate solo dagli strumenti che l’amministrazione può mettere in campo per agevolare l’utilizzo di mezzi green, ma anche dall’acquisizione di comportamenti virtuosi a partire proprio dai banchi di scuola”.

L’evento “Tutti a scuola a piedi ed in bicicletta”, organizzato dalla Fiab a livello nazionale, doveva tenersi nel corso della prima settimana di primavera, a fine marzo, ed è stato rimandato ad oggi a causa del maltempo.

I bambini sono stati coinvolti dalle 9 alle 12 in attività all’interno, nelle aule Lim delle scuole Pertile e Mainardi, sulla sicurezza in bicicletta e sui comportamenti virtuosi da tenere in strada. All’esterno invece si sono cimentati con un percorso di agilità a gincana. realizzato alla scuola Pertile, e con lezioni sulla manutenzione e sull’uso della bici.

Inoltre, sono state consegnate agli alunni delle sacche colorate portascarpe come gadget del progetto Mobilitatevi, che vede il Comune di Vicenza in qualità di soggetto capofila e punta, tra i suoi vari obiettivi, anche a incentivare iniziative di mobilità sostenibile negli spostamenti casa-scuola. Il progetto, attivo dal 2018 con diverse attività e molteplici partner coinvolti, interessa anche le scuole della città. In questo anno scolastico, infatti, sono state attivate per la prima volta nel territorio comunale una linea di bicibus e due di car pooling, nonché due ulteriori percorsi di pedibus che si aggiungono ai quattro già esistenti.

Nel corso della mattina è stata servita una merenda offerta dalla Centrale del Latte e si è svolto un momento musicale.