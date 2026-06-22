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22 Giugno 2026 - 9.43

Trattore si ribalta vicino alla pista ciclabile: un uomo resta incastrato sotto il mezzo

Giuseppe Balsamo
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Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di domenica 21 giugno 2026 a Barbarano Mossano, nei pressi di via Capitello, dove un trattore si è ribaltato finendo a margine della pista ciclabile.

Il conducente del mezzo agricolo è rimasto con un piede incastrato sotto il trattore. Nonostante l’incidente, l’uomo è rimasto sempre cosciente durante tutte le fasi dei soccorsi.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lonigo, che ha immobilizzato l’infortunato con appositi presidi sanitari e lo ha liberato utilizzando specifiche attrezzature da soccorso. Una volta estratto, l’uomo è stato affidato al personale del SUEM 118 e trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Concluse le operazioni di soccorso, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo agricolo e dell’area interessata dall’intervento.

Presenti anche i Carabinieri della stazione di Barbarano Mossano, incaricati dei rilievi e della ricostruzione della dinamica dell’incidente.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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