Torna la corsa dei Babbi Natale a Vicenza: già 1800 gli iscritti

La 15^ edizione di ‘Corri Babbo Natale Corri’, organizzata da Vicenza Press e Comune di Vicenza, con il supporto di AV Atletica Vicentina Run, è in programma venerdì 16 dicembre con partenza da Campo Marzo alle 10.30 (ritrovo ore 10).

Come da tradizione, la corsa, a passo libero, si snoderà lungo le strade del centro storico, unico requisito richiesto per partecipare è l’abito di Babbo Natale, sono ammesse variazioni creative in tema natalizio,

Al traguardo premi e omaggi ai costumi più creativi e divertenti, non solo per i primi arrivati ma per il più giovane, il più anziano, le associazioni, le scuole e i gruppi più numerosi, in un clima di amicizia e divertimento.

Agli studenti viene richiesta una quota di partecipazione di 3 euro che comprende la consegna del cappellino natalizio e il ristoro finale con cioccolata e pandoro, grazie alla preziosa e storica collaborazione di Loison Pasticceria e del Gruppo Alpini Monteberico.

Per chi vuole l’abito di Babbo Natale la quota è di 8 euro comprensiva del ristoro.

Il ricavato della manifestazione, che è dedicata al ricordo di Alberto Pieropan, sarà devoluto ai due importanti realtà cittadine che operano nel campo del sociale: il Villaggio Sos e l’associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo del dottor Alessandro Frigiola.

«Si tratta un’iniziativa importante per la città – sottolinea il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco – che ogni anno si rinnova per sostenere i Villaggi Sos e l’associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo. Un plauso al mondo del volontariato vicentino che non manca di prodigarsi a sostegno di chi è meno fortunato».

L’evento è frutto di un lavoro di squadra che vede coinvolti anche Aics Vicenza, Polizia locale, Protezione civile, Circoscrizione 1, Croce Verde e Svt, che venerdì mattina farà viaggiare gratis da e per il centro tutti i ragazzi che indosseranno il cappellino rosso.

“Corri Babbo Natale Corri!” gode poi del patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ambito territoriale VIII di Vicenza, la cui dirigente Nicoletta Morbioli ha sposato l’iniziativa, e del Csv di Vicenza, che regalerà uno scaldacollo a tutti i partecipanti per la Giornata Europea della gioventù 2022. «Siamo sempre attenti ai giovani e molte sono le attività dedicate a loro – raccontano Mario Palano e Rita Dal Molin, presidente e direttore – Per l’anno europeo dei giovani abbiamo scelto di partecipare alla corsa per concludere tra i ragazzi, il nostro 25esimo anniversario».

E, a proposito di anniversari, questa 15esima edizione dell’iniziativa, nata da un’idea del presidente di Vicenza Press, Luca Ancetti, segna anche il ventennale dell’associazione di volontariato, che riunisce gli addetti alla comunicazione del Vicentino e che vede tra i fondatori anche il direttore generale di Tviweb, Luca Faietti.

«Siamo felici che questa iniziativa riparta – commenta il giornalista Mauro Della Valle, anche lui tra i fondatori di Vicenza Press -, abbiamo trovato lo stesso entusiasmo della prima edizione, forse anche di più. In questo ventennale vogliamo valorizzare il lavoro di squadra e per noi è un modo di ripartire con nuove attività, proposte e speriamo nuovo coinvolgimento dei colleghi».

È possibile pre-iscriversi o prenotare gli abiti (fino ad esaurimento scorte) contattando il Villaggio Sos Vicenza allo 0444.513585 o via mail a info@villaggiososvicenza.it.