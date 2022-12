“Ti dono il mio mantello” alla Residenza Salvi

“Ti dono il mio mantello”. È questo il nome di un piccolo ma significativo progetto voluto da una familiare della Residenza “Salvi”, in Corso Padova a Vicenza, in memoria della mamma Elvia. Grazie alla sua donazione sono state realizzate delle mantelline per alcuni ospiti del reparto dove la signora Elvia ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. La mantella è un accessorio gradito soprattutto da coloro che usano la carrozzina per spostarsi, in quanto si indossa con facilità ed è confortevole e avvolgente. Tutte le mantelle sono state rifinite, dalla signora Silva Guerra, un’ospite del reparto che, a sua volta, ha donato la sua esperienza e la professionalità in campo sartoriale, creando con la stoffa residua anche delle manopole per l’inverno.