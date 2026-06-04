Svt sotto accusa, Giovine: «Troppi disagi per utenti e lavoratori, serve una svolta immediata»

Il trasporto pubblico locale vicentino continua a essere al centro del dibattito politico. A intervenire è il deputato vicentino di Fratelli d’Italia, , che lancia un duro affondo nei confronti della gestione di SVT, chiedendo un cambio di passo immediato per affrontare le numerose criticità che, a suo giudizio, stanno penalizzando utenti e lavoratori.

Secondo Giovine, il trasporto pubblico rappresenta un servizio essenziale per la vita quotidiana dei cittadini e proprio per questo non sarebbe più possibile affrontare i problemi dell’azienda con rinvii, rassicurazioni di principio o interventi temporanei. Il parlamentare descrive una situazione caratterizzata da disservizi, difficoltà organizzative e una qualità del servizio che necessita di un profondo miglioramento.

Tra le principali problematiche segnalate figurano episodi di violenza a bordo degli autobus, la presenza di soggetti problematici sui mezzi senza controlli adeguati, situazioni di degrado nelle stazioni e un crescente senso di insicurezza percepito dagli utenti. A questo quadro si aggiungono le difficoltà vissute quotidianamente dal personale, chiamato spesso a gestire situazioni complesse senza un adeguato supporto.

Giovine sottolinea come gli autisti si trovino frequentemente a dover affrontare contemporaneamente molteplici responsabilità: guidare il mezzo, garantire la sicurezza della circolazione, gestire i passeggeri e intervenire in caso di tensioni o problemi a bordo. Una condizione che, secondo il deputato, non dovrebbe essere accettata in un servizio pubblic