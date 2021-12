Super Green Pass: 120 mila controlli in tutta Italia, 3 mila sanzionati

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Sono stati quasi 120 mila i controlli effettuati in tutta Italia dalle forze dell’ordine, nel giorno di esordio del Super Green Pass; per la precisione, 119.539. Di queste, 937 sono state sanzionate perché trovate senza la certificazione mentre in più di 2 mila invece hanno ricevuto una multa perché trovate senza mascherina.

Quasi raddoppiati in tre giorni i controlli: secondo il Viminale, le persone controllate venerdì erano state meno di 70 mila.

“Umanità sì, ma nessuna linea soft”: questo il diktat del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, che aggiunge: “I controlli che stiamo facendo sul green pass sono rigorosi. Ho letto su alcuni media di una linea soft del Viminale. Non è vero. La nostra linea è del rigore: va garantita la salute pubblica, il diritto vivere con serenità quando si esce”, spiega la ministra.