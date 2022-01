Servizio Civile Universale, 4 posti disponibili in Caritas Diocesana Vicentina

Caritas Diocesana Vicentina, attraverso il programma delle Caritas del Triveneto “Cantieri Caritas Nord-Est: costruiamo comunità inclusive e resilienti”, aderisce anche quest’anno al Servizio Civile Universale, mettendo a disposizione 4 posti per giovani tra i 18 e i 28 anni che vogliano impegnarsi 12 mesi a favore di persone in difficoltà.

Il Servizio Civile potrà essere svolto presso Casa Santa Lucia (2 posti disponibili), ossia la struttura che in via Pasi a Vicenza si occupa dell’accoglienza diurna di persone in uno stato di grave marginalità (spazi per l’igiene personale, mensa, segretariato sociale, consulenza sanitaria, laboratori occupazionali, attività culturali e formative), oppure presso il servizio-segno “Donna e famiglia” (altri 2 posti), che si occupa del sostegno a donne sole e famiglie in situazioni di svantaggio socio-economico, accompagnandole nella costruzione di un progetto verso l’autonomia..

“Il Servizio Civile Universale – sottolinea il direttore di Caritas Diocesana Vicentina, don Enrico Pajarin – rappresenta un’opportunità di vivere un’esperienza di servizio e condivisione davvero unica, capace di fare del bene alle persone che si rivolgono a noi di Caritas, ma anche di contribuire al benessere e al progresso della società in termini di prossimità e inclusione. Non dimentichiamo, poi, la crescita personale derivante dall’incontro con l’altro in difficoltà e dalle occasioni di formazione e confronto con gli altri giovani aderenti alle proposte delle Caritas del Triveneto”. Sono, infatti, complessivamente 44, tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, i posti a disposizione nell’ambito del programma “Cantieri Caritas Nord-Est”.

Le candidature vanno presentate entro il 26 gennaio attraverso la piattaforma nazionale online domandaonline.serviziocivile.it, cui è possibile accedere tramite SPID.

In seguito alla chiusura del bando, si avvierà il percorso di selezione, che prevede la partecipazione al corso informativo e a un colloquio individuale di selezione.

Il bando, con tutte le informazioni, è consultabile su www.caritas.vicenza.it/scu.

Caritas Diocesana Vicentina è disponibile per colloqui informativi e per l’assistenza alla compilazione delle domande all’indirizzo segreteria@caritas.vicenza.it e al numero 0444304986 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13).