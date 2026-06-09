Schianto tra auto e furgone a Rosà: conducente estratto dalle lamiere e portato in ospedale

Momenti di apprensione nella mattinata di martedì 9 giugno a Rosà, dove un incidente stradale tra un’auto e un furgone ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco e dei sanitari del Suem.

Il sinistro si è verificato poco prima delle 9 lungo via Guglielmo Marconi e ha coinvolto due veicoli che stavano viaggiando in direzioni opposte.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa che, operando in collaborazione con il personale del Suem di Bassano, ha provveduto all’estrazione del conducente dell’autovettura, rimasto ferito nell’impatto.

Dopo essere stato affidato alle cure dei sanitari, giunti con un’ambulanza e un’auto medica, l’uomo è stato trasferito all’ospedale di Bassano del Grappa per gli accertamenti e le cure necessarie.

Nessuna conseguenza fisica, invece, per gli occupanti del furgone coinvolto nell’incidente.

Terminate le operazioni di soccorso, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e l’area interessata dal sinistro.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso e avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.