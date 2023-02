Rucco rilancia sul terzo turno della Polizia Locale

Più sicurezza di notte, il giudizio dei vicentini. Il Sindaco Francesco Rucco:

“Avanti con il terzo turno della Polizia Locale e nei prossimi anni avremo più persone e un comando più moderno”.

Il 92% dei vicentini condivide la scelta dell’amministrazione Rucco di estendere l’orario della presenza in città della Polizia Locale la notte. Come noto, infatti, l’orario di presidio e rassicurazione della città è stato esteso il venerdì e sabato nella notte fino alle 3. Oggi la ricerca di opinione realizzata da SWG Trieste per la Lega offre attraverso una domanda specifica una fotografia sulla valutazione che di questa scelta del Sindaco e della sua squadra fanno i cittadini. Una valutazione che vede più di 9 cittadini su 10 d’accordo e con una distribuzione omogenea anche tra gli elettori di tutti i candidati di opposizione oltre che tra quelli della maggioranza.

“È stata una decisione che abbiamo fortemente voluto”, afferma il Sindaco Francesco Rucco, candidato civico del centrodestra, “e i cittadini oltre che in questa ricerca di opinione ci trasmettono la loro soddisfazione per strada. Sappiamo bene che la presenza della nostra Polizia Locale in città anche solo poche ore in più rappresenta una rassicurazione anche al di là di tutte le statistiche di reati e anche di queste di opinione. E noi sappiamo che dobbiamo garantire prima di tutto sempre rassicurazione perché questo previene e rende la nostra città più serena e questo – in una fase di crisi economica e sociale globale indotta dalla pandemia prima e dalla guerra poi – è decisivo. Per questo, oltre a mettere nero su bianco sin da adesso che questa scelta di sicurezza notturna sarà parte del nostro progetto di guida e ulteriore rilancio della città per i prossimi anni, aggiungo un elemento essenziale. Nei prossimi 5 anni lavoreremo con ancora più determinazione ad un ricambio e incremento del personale della Polizia Locale per mettere il nostro corpo in grado di avere un organico in grado di essere sempre di più agevolato per gestire questa attività per la quale li ringrazio già. E aggiungo che nei prossimi anni, finalmente, realizzeremo il nuovo comando della Polizia Locale adeguandolo alle esigenze di un corpo così professionale come il nostro, dotandolo di tecnologie sempre più avanzate per la sicurezza e collocandolo in una zona più adeguata.”