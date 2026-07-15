Oltre 5 milioni e mezzo di euro per il sociale, il Natale, manifestazioni e manutenzioni



VICENZA, 15 LUGLIO 2026 – Vale 5.531.268 euro l’assestamento di bilancio licenziato dalla giunta in vista del prossimo consiglio comunale. 3.617.268 euro sono le risorse destinate alle spese correnti, 1.914.000 euro quelle per gli investimenti.«In questi mesi abbiamo verificato con attenzione entrate e spese – è il commento della vicesindaca e assessora alle risorse economiche Isabella Sala – e possiamo dire di avere un bilancio in buona salute, che oggi ci consente di dedicare risorse significative a nuove necessità. Riusciamo infatti a garantire cifre importanti non solo alla spesa sociale, in costante crescita in particolare per quanto riguarda l’accoglienza dei minori, e al patrimonio edilizio del Comune, ma anche alle iniziative per il Natale e agli eventi culturali e sportivi che contribuiscono a fare di Vicenza una città viva e partecipata».Nel dettaglio, scorrendo le voci più importanti della manovra, la somma di 3.617.268 euro che va ad alimentare le spese correnti è stata destinata per 340.000 euro alla spesa sociale; per 330.000 euro alle iniziative del Natale; per 302.000 euro alla manutenzione degli edifici comunali e alla guardiania dei parchi; per 300.000 euro ai servizi di gestione tecnica immobili di Amcps; per 290.000 euro al trasloco e alla catalogazione dell’archivio comunale in vista della sua digitalizzazione; per 240.000 euro al maggior costo delle utenze; per circa 150.000 euro per costi relativi alla gestione del Parco della Pace. Inoltre 125.000 euro saranno utilizzati per la nuova gara per la pulizia degli uffici comunali; 120.000 euro andranno ai musei, in particolare per l’organizzazione di una nuova mostra al Chiericati; 110.000 euro nell’ambito del progetto di valorizzazione del sito Unesco al museo Chiericati; 90.000 euro ai grandi eventi, alle manifestazioni sportive e agli impianti sportivi; 80.000 euro alle politiche giovanili; 30.000 euro per sostenere le iniziative del Forum cultura.«In questa manovra – rileva l’assessora Sala – operiamo di più sulla parte corrente rispetto agli investimenti, considerato che su questi ultimi ci eravamo concentrati ad aprile, destinando oltre sei milioni per completare le opere pubbliche. Del resto anche gran parte degli investimenti di questo assestamento serviranno per far fronte all’aumento dei prezzi dei cantieri: come ricordiamo spesso, il Pnrr ha portato molte risorse, ma in questi anni abbiamo dovuto integrare quel finanziamento con risorse comunali per oltre 5,5 milioni di euro per maggiori lavori e maggiori costi».Sul fronte degli investimenti, infatti, la somma di 1.914.000 euro prevista dall’assestamento andrà per 1.247.000 euro ai lavori pubblici per far fronte all’adeguamento dei prezzi dei cantieri, soprattutto Pnrr, oltre che per intervenire sul completamento dei lavori di Palazzo Trissino (300.000 euro), per ristrutturazioni erp (120.000 euro), manutenzione impianti sportivi (100.000 euro) e per la progettazione (87.000 euro).577.000 euro vengono destinati al settore mobilità e infrastrutture per progettazioni e interventi su strade e ponti; 80.000 euro all’acquisto di un nuovo autocarro dotato di braccio gru.Un’ultima riflessione viene rivolta dall’assessora Sala alle fonti di finanziamento.I 3.617.268 euro che vanno ad alimentare le spese correnti sono finanziati per 1.243.000 euro dall’assestamento delle entrate correnti (maggiori entrate dall’addizionale Irpef per circa 900.000 euro; maggiori contributi ministeriali per 262.000 euro; maggiori dividendi per circa 883.000 euro da Magis e per 208.386 euro da Vicenza Holding, per un totale di 1.091.000 euro. Minori entrate si registrano da sanzioni al codice della strada per 500.000 euro e da canoni e diritti di segreteria per 450.000 euro), per circa 721.000 euro dall’avanzo non vincolato, per 744.000 euro dall’avanzo accantonato/vincolato e per 900.000 euro dalla attività di recupero e rendicontazione di vecchi residui messa in campo dall’ufficio controllo di gestione.I 1.914.000 euro che la manovra destina agli investimenti sono finanziati con avanzo vincolato (817.000 euro), non vincolato (777.000 euro), maggiori entrate da abusi edilizi (170.000 euro) e proventi Iricav (150.000 euro).«Questo assestamento – conclude l’assessora – è stato possibile soprattutto grazie ai dividendi una tantum delle nostre partecipate Magis e Vicenza Holding e al grande lavoro degli uffici di recupero dei residui. Registro nel contempo una diminuzione di entrate per circa un milione di euro che ci fa riflettere anche in vista del prossimo bilancio 2027. Ci sono infatti poste in continuo aumento, dal sociale al personale, fino alla manutenzione del verde e del patrimonio, alle assicurazioni, alle spese energetiche e agli indispensabili progetti di digitalizzazione dei servizi. I bisogni crescono, e così i costi. Non altrettanto le entrate dei Comuni che sono tutti in difficoltà nella spesa corrente. Quindi attenzione continua e un grande lavoro di squadra e responsabilità condivisa rimangono il nostro impegno quotidiano».L’assestamento recepisce infine i fondi assegnati al Comune di Vicenza dal ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per circa 6.000.000 euro nell’ambito del Programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana e registra lavori per circa 9.000.000 euro per la riqualificazione dell’ex Macello sostenuta dalla Fondazione Pielle 24.