Riqualificazione di Campo Marzo, interventi su via Gorizia e nell’area attorno all’hotel

La completa riqualificazione di Campo Marzo prosegue il suo cammino attraverso l’approvazione in giunta dei progetti definitivi finanziati con il bando Pnrr missione 5 “Inclusione e coesione”, componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, investimento 2.1 – progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.L’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi oggi ha presentato i dettagli dell’intervento che, per un investimento complessivo di 400 mila euro, interessa la zona tra piazza Castello a Campo Marzo che comprende via Gorizia e l’area che circonda l’hotel Campo Marzio.”Nessuna zona di Campo Marzo, o collegata ad essa, è esclusa dal grande progetto di riqualificazione – dichiarano il sindaco Francesco Rucco e l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi – compresa via Gorizia che sarà interessata da un restyling per darle più decoro e, allo stesso tempo, più sicurezza. Infatti, oltre a posare una nuova pavimentazione in porfido come quella di piazza Castello, saranno eliminati i gradini e creata una rampa di accesso che consentirà il passaggio di mezzi di soccorso. Saranno potenziati i sistemi di illuminazione pubblica e di videosorveglianza e migliorata tutta l’area intorno all’hotel attraverso una nuova disposizione dei parcheggi, nuovi alberi e la sostituzione della pavimentazione esistente con materiale drenante. Anche questa zona di Campo Marzo diventerà più attrattiva per i cittadini che la potranno frequentare con maggiore serenità”.Le opere in progetto prevedono la riqualificazione di via Gorizia e della sua appendice laterale sino al tratto scoperto della roggia Seriola.Le lavorazioni sono sintetizzabili essenzialmente nelle seguenti opere: sistemazione dell’innesto tra via Gorizia e contra’ Mure Pallamaio; riqualificazione delle pavimentazioni esistenti e potenziamento del sistema di illuminazione pubblica e di videosorveglianza; riqualificazione e sistemazione delle reti di allacciamento delle acque meteoriche e dell’area davanti alla cabina elettrica.Tali interventi sono funzionali alla riqualificazione dell’area con l’obiettivo di superare alcune problematiche sul piano della sicurezza e del controllo del territorio.