Promessi guadagni facili, spariti oltre 31mila euro: denunciato un giovane falso broker vicentino

Oltre 31mila euro versati nella speranza di ottenere rendimenti elevati attraverso il trading online, ma dietro l’apparente opportunità di investimento si nascondeva una truffa. La Polizia Locale Nordest Vicentino ha denunciato un giovane di 18 anni residente a Thiene, ritenuto coinvolto in un raggiro che ha avuto come vittima un uomo del Vicentino.

La vicenda è emersa dopo la denuncia presentata dalla persona truffata al comando di Polizia Locale di Thiene. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane era stato convinto da un conoscente ad aderire a un programma di investimenti finanziari descritto come particolarmente vantaggioso, capace di garantire profitti elevati in tempi rapidi e con impegni economici inizialmente contenuti.

Nelle prime fasi dell’operazione, infatti, i risultati apparivano estremamente positivi. Attraverso investimenti di modesta entità, il capitale risultava cresciuto fino a raggiungere un guadagno virtuale di circa 54mila euro.

Quando però la vittima ha tentato di riscuotere le somme maturate, sono iniziati i problemi. Per poter accedere ai presunti guadagni, il cosiddetto broker avrebbe richiesto ulteriori versamenti, sempre più frequenti e su diversi conti correnti indicati di volta in volta.

Insospettito dall’impossibilità di recuperare il denaro investito e dalle continue richieste economiche, l’uomo ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine e sporgere querela.

Le indagini, condotte dagli agenti della Prima Unità Operativa del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino, hanno consentito di individuare il destinatario dei bonifici. Gli accertamenti hanno portato all’identificazione di un 18enne di Thiene che, secondo quanto emerso, avrebbe ricevuto dalla vittima oltre 31mila euro nell’arco di sei mesi.

Al termine degli accertamenti il giovane è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità.