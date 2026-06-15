Pannello fotovoltaico cade su un operaio a Orgiano: ferito al bacino e agli arti

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina, lunedì 15 giugno, poco dopo le 9 in via Moreggio a Orgiano.

Secondo le prime informazioni, un operaio è rimasto ferito dopo essere stato colpito dalla caduta di un pannello fotovoltaico. L’uomo avrebbe riportato traumi al bacino e agli arti.

L’allarme è scattato alle 9.05. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118, che hanno prestato le prime cure al lavoratore prima del trasferimento in ospedale in codice giallo al pronto soccorso di Vicenza.

Attivati anche i carabinieri e il personale dello Spisal, che dovrà accertare l’esatta dinamica dell’infortunio e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire le circostanze che hanno portato alla caduta del pannello e al conseguente ferimento dell’operaio.