Ovest Vicentino – Oltre 30 tonnellate di rifiuti industriali in un’area produttiva: scoperta maxi discarica abusiva dalla Guardia di Finanza di Arzignano

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VICENZA – Un’area industriale di circa 2.000 metri quadrati trasformata in una discarica abusiva, con oltre 30 tonnellate di rifiuti speciali accumulati senza alcuna protezione e, in alcuni casi, classificati come pericolosi. È quanto hanno scoperto i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza nel corso di un’attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto degli illeciti ambientali e alla tutela della salute pubblica.

L’intervento ha interessato un fondo nella disponibilità di una società a responsabilità limitata operante nel settore alimentare, situato nell’Ovest Vicentino. I finanzieri della Compagnia di Arzignano, con il supporto tecnico del personale di ARPA Veneto, hanno effettuato un accesso ispettivo che ha portato alla scoperta di un’illecita gestione di rifiuti industriali. Si tratta di una grossa azienda dell’Ovest Vicentino, ma per ora la Finanza non rivela altri dettagli sul sito.

Durante i controlli sono stati rinvenuti ingenti quantitativi di materiali depositati in modo incontrollato e privi delle necessarie misure di protezione e tracciabilità previste dalla normativa ambientale. Tra i rifiuti sequestrati figurano tubi al neon esausti, pannelli utilizzati per la coibentazione edilizia e intere linee di produzione disassemblate, lasciate all’aperto ed esposte agli agenti atmosferici, con potenziali rischi di contaminazione per l’ambiente.

Alla luce delle irregolarità accertate, le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro preventivo dell’intera area e di tutti i rifiuti presenti. Contestualmente è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza il rappresentante legale della società, per le ipotesi di reato di abbandono di rifiuti pericolosi e gestione non autorizzata di rifiuti, in violazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico dell’Ambiente.

Gli accertamenti si sono estesi anche all’organizzazione interna dell’azienda. Secondo quanto emerso, la società sarebbe risultata priva di protocolli e procedure finalizzati alla prevenzione dei reati ambientali. Un elemento che ha portato alla segnalazione della stessa impresa all’Autorità giudiziaria per presunta violazione dell’articolo 25-undecies del Decreto Legislativo 231/2001, relativo alla responsabilità amministrativa degli enti per reati ambientali.

L’operazione conferma l’impegno della Guardia di Finanza nel contrasto agli illeciti che possono arrecare danni all’ambiente e alla salute pubblica, attraverso controlli mirati sul territorio e attività investigative volte a garantire il rispetto della normativa ambientale.