Ospedale di Santorso, tentato furto sventato: vigilante ferito in una colluttazione

Tensione nella serata di ieri all’ospedale di Santorso, dove un tentativo di furto è stato sventato grazie all’intervento del servizio di vigilanza. Un vigilante è rimasto ferito nella colluttazione successiva, riportando un trauma con prognosi di 30 giorni.

Secondo quanto ricostruito, una persona già nota ai servizi è stata notata mentre si aggirava con fare sospetto all’interno dei corridoi della struttura ospedaliera. Insospettito dalla situazione, il vigilante è intervenuto per bloccarlo, dando origine a una colluttazione durante la quale ha riportato un trauma.

Il vigilante è stato assistito dal personale sanitario del Pronto Soccorso, dove è rimasto in osservazione durante la notte, venendo dimesso nella giornata odierna con una prognosi di 30 giorni.

L’intruso è stato identificato come una persona già conosciuta dai servizi competenti. Il personale dell’azienda sanitaria ha immediatamente allertato le Forze dell’Ordine per gli accertamenti del caso.

Sull’episodio è intervenuto il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana, dott. Giovanni Carretta, che ha sottolineato l’efficacia del servizio di vigilanza.

«Il servizio di vigilanza presente in ospedale ha dimostrato l’importanza della propria presenza e funzione – ha commentato Carretta – consentendo di intervenire in una situazione che avrebbe potuto essere problematica per operatori e pazienti. Dispiace per le conseguenze fisiche subite dal vigilante, che ringrazio per il suo intervento, augurandogli una pronta guarigione».