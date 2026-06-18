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18 Giugno 2026 - 15.24

Operaio schiacciato durante lavori di asfaltatura ad Asiago: gravi ferite a gambe e spalla

P.U.
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Un operaio di 60 anni residente a Marostica è rimasto gravemente ferito nella mattinata di oggi durante un infortunio sul lavoro avvenuto ad Asiago, mentre era impegnato in un cantiere per lavori di asfaltatura.

L’allarme è scattato alle 11.15, quando la Centrale Operativa del Suem 118 ha inviato sul posto un’ambulanza per soccorrere il lavoratore, identificato con le iniziali F.A., rimasto schiacciato agli arti inferiori nel corso delle operazioni di cantiere.

L’uomo ha riportato un quadro traumatico particolarmente serio. I sanitari hanno riscontrato una frattura scomposta ed esposta della caviglia sinistra, diverse fratture dei metatarsi del piede destro e un grave trauma della spalla destra con importanti lesioni osteo-articolari.

Dopo le prime cure sul posto, il paziente è stato trasferito in Pronto Soccorso, dove è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici necessari e alle prime manovre di riduzione delle fratture, finalizzate a riallineare i segmenti ossei lesionati e a stabilizzare le lesioni.

Una volta completata la fase di emergenza, il sessantenne è stato ricoverato presso l’Unità Operativa di Ortopedia, dove nei prossimi giorni sarà sottoposto a un intervento chirurgico per il trattamento delle fratture riportate nell’incidente.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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