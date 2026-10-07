ECONOMIA
7 Ottobre 2026 - 11.19

Nuova accisa sul diesel, ritocchi al rialzo per IP e Q8: Eni frena

Nicoletta Ugolini
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Dopo l’aumento dell’accisa, IP e Q8 hanno ritoccato i listini di 5 centesimi al litro (6 con l’Iva), portando il “tetto” del gasolio a 2,250 e 2,254 euro. Eni, che ieri l’aveva alzato da 2,19 a 2,25 euro, stamattina lo ha ridotto a 2,21.

Il prezzo medio del gasolio self service sale a 2,261 euro al litro sulla rete stradale e a 2,287 in autostrada. La benzina scende a 2,040 euro, con 11.018 distributori su oltre 21mila sotto i 2 euro.

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