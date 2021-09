NOVENTA – Rita, 31 anni, uccisa a colpi d’arma da fuoco. Si cerca il marito: ha lasciato l’auto a Villaga

Nella foto sopra: la vittima assieme al marito

In aggiornamento…

Aggiornamento ore 12.30

L’uomo ricercato, marito della vittima, avrebbe lasciato la Jeep a Villaga, dove la coppia viveva e sarebbe poi fuggito a bordo di una Vespa

Aggiornamento ore 11.45

L’uomo ricercato e presunto killer sarebbe il marito della donna, Pierangelo Pellizzari, un cittadino italiano di 61 anni mentre la vittima si chiama Rita Amenzee, nigeriana di 31 anni. Secondo le prime informazioni i due erano ai ferri corti da tempo e la donna sarebbe stata intenzionata a lasciarlo. I due si erano sposati nel 2019 e trasferiti da Val Liona a Villaga in località Quargente. La donna aveva una figlia in Nigeria e aveva intenzione di portarla in Italia. E’ segnalata la presenza di un elicottero e forze dell’ordine in località Quargente di Villaga.

Omicidio a Noventa Vicentina, poco dopo le 7.

E’ caccia al killer in tutto il Veneto dopo che stamane alle 7.30 una donna è stata assassinata a colpi d’arma da fuoco nella frazione di Saline di Noventa Vicentina, nel parcheggio di una ditta di produzione di funghi (Meneghello di via Fioccarde). Secondo le prime informazioni il titolare dell’azienda avrebbe sentito dei colpi di arma da fuoco. Uscito ha trovato la donna esanime a terra. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un delitto passionale, la vittima è una donna nigeriana di 31 anni residente a Villaga, paese vicino a Noventa. Fra le ipotesi più probabili è che l’assassino abbia sparato alla donna per motivi passionali. L’omicidio, inoltre, sarebbe premeditato poiché l’uomo l’avrebbe attesa dietro a cespugli per uscire e colpire la vittima con 4 colpi di arma da fuoco dopo che era appena scesa dalla sua auto e si sarebbe dileguato a bordo di una Jeep Cherokee grigia, visto da un passante. L’omicidio sarebbe avvenuto davanti ad altre colleghe della vittima. Sul posto i carabinieri ed il Pm di turno Blattner. Da subito è scattata la caccia al killer su tutta la rete stradale e autostradale veneta.

Ancora sotto choc la comunità di Noventa Vicentina. Due anni e mezzo fa un’altra donna era stata uccisa in pieno centro nel corso di una rapina finita male. I due responsabili furono poi arrestati nel Napoletano.