Nord-est: muore madre 68enne no vax, sua figlia incinta è ricoverata in gravi condizioni

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Mara Deluca Masè, 68 anni, di trieste, è deceduta a causa del Covid. Ricoverata all’ospedale Cattinara di Trieste, la signora era madre di una donna di 45 anni, insegnante, attualmente ricoverata in condizioni critiche ma stabili all’ospedale Borgo Trento di Verona. Nessuna di loro e dei loro familiari è vaccinata.



La 45enne, le cui condizioni sono peggiorate intorno al 20 novembre, era stata trasferita a Verona nel caso in cui si rivelasse necessario l’utilizzo del macchinario per l’Ecmo, la circolazione extracorporea che permette l’ossigenazione del sangue.