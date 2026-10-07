Motorino senza assicurazione e conducente senza patente: multa e sequestro

Il 6 ottobre 2026, durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia di pronto intervento del Consorzio Nordest Vicentino ha fermato in via Asiago, a Sarcedo, un ciclomotore condotto da un uomo residente a Caldogno.

Dai controlli è emerso che il mezzo circolava senza la copertura assicurativa obbligatoria e con la revisione scaduta, mentre il conducente non aveva mai conseguito la patente di guida. Gli agenti hanno contestato le violazioni, per un totale di circa 6.000 euro, e hanno disposto il fermo amministrativo del ciclomotore per tre mesi, oltre al sequestro in vista della confisca.Il 6 ottobre 2026, durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia di pronto intervento del Consorzio Nordest Vicentino ha fermato in via Asiago, a Sarcedo, un ciclomotore condotto da un uomo residente a Caldogno.

Dai controlli è emerso che il mezzo circolava senza la copertura assicurativa obbligatoria e con la revisione scaduta, mentre il conducente non aveva mai conseguito la patente di guida. Gli agenti hanno contestato le violazioni, per un totale di circa 6.000 euro, e hanno disposto il fermo amministrativo del ciclomotore per tre mesi, oltre al sequestro in vista della confisca.