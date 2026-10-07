CRONACA
7 Ottobre 2026 - 17.26

Motorino senza assicurazione e conducente senza patente: multa e sequestro

Nicoletta Ugolini
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Il 6 ottobre 2026, durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia di pronto intervento del Consorzio Nordest Vicentino ha fermato in via Asiago, a Sarcedo, un ciclomotore condotto da un uomo residente a Caldogno.

Dai controlli è emerso che il mezzo circolava senza la copertura assicurativa obbligatoria e con la revisione scaduta, mentre il conducente non aveva mai conseguito la patente di guida. Gli agenti hanno contestato le violazioni, per un totale di circa 6.000 euro, e hanno disposto il fermo amministrativo del ciclomotore per tre mesi, oltre al sequestro in vista della confisca.Il 6 ottobre 2026, durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia di pronto intervento del Consorzio Nordest Vicentino ha fermato in via Asiago, a Sarcedo, un ciclomotore condotto da un uomo residente a Caldogno.

Dai controlli è emerso che il mezzo circolava senza la copertura assicurativa obbligatoria e con la revisione scaduta, mentre il conducente non aveva mai conseguito la patente di guida. Gli agenti hanno contestato le violazioni, per un totale di circa 6.000 euro, e hanno disposto il fermo amministrativo del ciclomotore per tre mesi, oltre al sequestro in vista della confisca.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Motorino senza assicurazione e conducente senza patente: multa e sequestro | TViWeb Motorino senza assicurazione e conducente senza patente: multa e sequestro | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy