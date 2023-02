MONDO – Influenza aviaria: due casi di contaminazione sull’uomo, muoiono padre e figlia

Un secondo caso di contaminazione umana da influenza aviaria è stato registrato in Cambogia, hanno annunciato venerdì 24 febbraio le autorità sanitarie del Paese, specificando che si trattava del padre di una ragazzina di undici anni morta due giorni prima. Questi due casi sono i primi registrati nell’uomo in Cambogia dal 2014.

La ragazza, originaria di un villaggio sperduto nella provincia di Prey Veng (sud-est), si è ammalata lo scorso 16 febbraio con sintomi di febbre, tosse e gola secca. Morì meno di una settimana dopo in un ospedale pediatrico nella capitale, Phnom Penh, la prima morte correlata all’influenza aviaria del regno in nove anni.

Dodici persone che hanno avuto contatti con la ragazza sono state testate giovedì e un risultato è risultato ” positivo per H5N1 “, ha detto il ministero della salute. ” È (suo) padre “: 49 anni, non ha sintomi, ha detto il ministero. La Cambogia ha avviato una ricerca per rilevare ” la fonte dei contagi “.

58 casi per 38 morti negli ultimi vent’anni

Uccelli selvatici morti sono stati trovati vicino a un lago vicino al villaggio dove vive la famiglia colpita. In Cambogia sono stati rilevati 58 casi negli ultimi vent’anni, per 38 morti. Questi nuovi casi arrivano mentre l’Europa è alle prese con la peggiore epidemia di influenza aviaria dalla fine del 2021 , un virus che sta circolando anche nelle Americhe.

Il virus può essere trasmesso tra gli esseri umani , più comunemente attraverso il contatto diretto con pollame d’allevamento infetto. All’inizio di febbraio l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha chiesto vigilanza dopo i casi rilevati in mammiferi, come volpi, lontre e leoni marini, ma l’agenzia delle Nazioni Unite ha voluto rassicurare, valutando “il rischio per l’uomo come basso “ .LEGGI ANCHE

Negli ultimi due decenni, secondo i dati dell’OMS, ci sono stati 868 casi confermati di H5N1 negli esseri umani con 457 decessi, di cui solo uno l’anno scorso.