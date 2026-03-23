CRONACAVENETO
23 Marzo 2026 - 9.32

Manovra un piccolo trattore: ferito gravemente un uomo

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

E’ ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo immediato di vita, un anziano elitrasportato all’ospedale di Padova sabato pomeriggio dopo che si era ferito gravemente in un campo vicino a casa.
Poco dopo le 17.00 l’uomo, un pensionato di 77 anni residente a San Martino di Lupari (Padova), sarebbe rimasto incastrato nei meccanismi di un trattorino che stava usando per lavori di manutenzione del campo. Il macchinario, per cause al vaglio dei carabinieri, intervenuti assieme ai sanitari del Suem 118, ha semi-amputato una gamba dell’uomo. ANSA VENETO

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Manovra un piccolo trattore: ferito gravemente un uomo | TViWeb Manovra un piccolo trattore: ferito gravemente un uomo | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy