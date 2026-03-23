Manovra un piccolo trattore: ferito gravemente un uomo

E’ ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo immediato di vita, un anziano elitrasportato all’ospedale di Padova sabato pomeriggio dopo che si era ferito gravemente in un campo vicino a casa.

Poco dopo le 17.00 l’uomo, un pensionato di 77 anni residente a San Martino di Lupari (Padova), sarebbe rimasto incastrato nei meccanismi di un trattorino che stava usando per lavori di manutenzione del campo. Il macchinario, per cause al vaglio dei carabinieri, intervenuti assieme ai sanitari del Suem 118, ha semi-amputato una gamba dell’uomo. ANSA VENETO