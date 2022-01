Modifiche alla viabilità, domenica lavori alla rete elettrica in viale Verona

Per consentire un intervento di riparazione della rete elettrica di media tensione in viale Verona, all’incrocio con via Ferreto de Ferreti, domenica 16 gennaio sarà attuato un restringimento della carreggiata. Saranno possibili rallentamenti. Sarà inibita la manovra di svolta a sinistra per chi, provenendo dal centro storico, dovrà impegnare il cavalcaferrovia Ferreto de Ferreti.

Da lunedì 17 gennaio prenderanno il via i lavori di manutenzione straordinaria dei sottoservizi in strada del Megiaro, da strada di Casale a via Martiri delle Foibe.

L’intervento, che si protrarrà per 180 giorni, sarà a cura di Agsm Aim.

Per tutta la durata del cantiere è prevista la chiusura della carreggiata.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili sul portale Luceverde https://vicenza.luceverde.it, il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.