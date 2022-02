Minorenne spinto a terra e rapinato vicino alla stazione

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Sabato presso i Carabinieri di Vicenza è stata denunciata una rapina avvenuta il 26 gennaio scorso in città. La vittima, un minorenne, che è stato rapinato da un uomo di circa 20 anni, probabilmente tossicodipendente, nei pressi della stazione degli autobus in viale Milano. Il fatto è avvenuto alle ore 14.40: l’uomo ha spinto a terra il ragazzo dopo avergli insistentemente chiesto denaro e, uscito il portafoglio del minorenne nella caduta, il rapinatore ha sfilato una banconoat da 20 euro e si è dileguato a piedi. Le indagini sono in corso.