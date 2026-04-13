BASSANOCRONACA
13 Aprile 2026 - 9.27

Malore sulla ferrata, interviene il Soccorso Alpino

REDAZIONE
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Ricevuta l’attivazione attorno alle 11.40 di ieri, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato in direzione del Monte Grappa, dove un’escursionista era stata colta da malore mentre risaluva la Ferrata dei Sass Brusai a Paderno del Grappa. Individuato il punto, in un tratto facile dell’itinerario attrezzato, con un verricello di 30 metri sono stati calati il tecnico di elisoccorso e il medico, che hanno raggiunto la 40enne di Rovereto, che era agganciata al cavo e si trovava con un gruppo di persone. Valutate le sue condizioni, la donna è stata recuperata e trasportata all’ospedale di Belluno per gli accertamenti del caso. 

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