La Via dei Berici archivia un’edizione da incorniciare: circa mille sportivi sono stati protagonisti di una edizione di grande successo

Vicenza, 6 ottobre 2026 – La Via dei Berici archivia una delle sue edizioni più riuscite. Il Parco della Pace di Vicenza si è trasformato per due giorni in una bike arena dinamica e pulsante, in cui si sono avvicendati eventi di varie discipline sportive e si è respirata una gran voglia di divertirsi e condividere la passione per lo sport. Circa mille sportivi di tutte età e provenienti da ogni parte d’Italia sono stati coinvolti nelle molte attività, ad iniziare dalle varie gravel ride, disegnate su percorsi che hanno esplorato scenari naturali suggestivi dei rilievi che abbracciano Vicenza. Hanno registrato un’ampia partecipazione le novità introdotte quest’anno: la pedalata rosa, il ciclocross e la staffetta notturna a squadre “La Sfida”. Tutto secondo i piani, insomma, forse anche meglio, complice anche un meteo particolarmente favorevole.“Siamo molto soddisfatti di come è andata, il grande lavoro organizzativo è stato ampiamente ripagato – afferma Angelo Furlan, Project Manager de La Via dei Berici -. L’edizione 2026 ha rappresentato per noi un vero esame di maturità. Abbiamo costruito un format molto più ampio, con due giornate continue di attività e tantissime proposte diverse. E’ stata una Via dei Berici più ricca, più complessa, più ambiziosa, comunque fedele alla propria mission che mette al centro sport, territorio, condivisione e capacità di creare relazioni tra le persone”. “”Ci piace l’idea di contribuire a rendere il Parco della Pace uno spazio vivo, aperto, luogo di riferimento per lo sport, per le famiglie, per le associazioni e per tutta la città. E’ rimasto centrale un impegno al quale teniamo particolarmente: la Fondazione San Bortolo. Anche quest’anno faremo una donazione alla Fondazione, perché per noi crescere come manifestazione significa anche riuscire a restituire qualcosa di concreto alla nostra comunità. Per tutto questo – aggiunge Angelo Furlan – voglio ringraziare il Comune di Vicenza, la Provincia di Vicenza e la Regione del Veneto, i nostri partner, le associazioni e tutte le persone coinvolte nell’organizzazione. Dietro a questa manifestazione c’è un lavoro enorme e una delle soddisfazioni più belle è vedere il gruppo dei nostri volontari crescere anno dopo anno: non solo semplicemente una squadra di persone che ci aiuta a realizzare un evento, ma una grande famiglia, fatta di persone che dedicano tempo, energie e competenze e che, soprattutto, ci mettono il cuore”.Giusto il tempo di riprendere fiato e Furlan e il suo gruppo di lavoro saranno all’opera per pensare ad una edizione de La Via Dei Berici 2027 ancora più coinvolgente, divertente e ricca di contenuti.