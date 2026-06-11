La Triestina si prepara a riaprire: nuova gestione e bistrot nel cuore di Vicenza

Dopo la chiusura avvenuta lo scorso marzo, la storica caffetteria La Triestina è pronta a tornare protagonista nel centro di Vicenza. Il locale di corso Palladio riaprirà entro la metà di luglio con una nuova proprietà, ambienti completamente rinnovati e un’offerta ampliata, pur mantenendo lo storico nome e il ruolo di punto di riferimento per cittadini e visitatori.

In vista della riapertura, il sindaco Giacomo Possamai ha effettuato un sopralluogo insieme ai nuovi titolari Roberta Rocco e Massimo Nassi di MdC Group e al presidente di Confcommercio Vicenza Nicola Piccolo.

Per il primo cittadino si tratta di una notizia significativa per il centro storico: «La Triestina è uno dei caffè simbolo della città e la sua riapertura rappresenta un segnale importante. A ridare vita a questo spazio saranno imprenditori vicentini che hanno deciso di investire nel cuore della città, dimostrando fiducia nelle potenzialità del centro storico e nel suo futuro».

A raccogliere la sfida sono Roberta Rocco e Massimo Nassi, già presenti con altre attività a Vicenza, Thiene e Merano. I due imprenditori spiegano di aver scelto di intervenire su un locale che considerano parte della storia cittadina. «La Triestina è un luogo straordinario, con grandi potenzialità e situato in una città che sta crescendo anche dal punto di vista turistico. Conosciamo bene questa realtà e non volevamo che andasse perduta. Per questo abbiamo deciso di investire nel progetto, con l’obiettivo di rinnovare gli spazi senza snaturarne l’identità».

L’intervento prevede un arredamento completamente nuovo e una proposta più articolata. Accanto alla tradizionale attività di caffetteria verrà infatti realizzato anche un piccolo bistrot, mentre l’orario di apertura sarà esteso fino alle 20.

Soddisfazione viene espressa anche dal presidente di Confcommercio Vicenza Nicola Piccolo, che sottolinea il valore dell’operazione per l’intero centro cittadino. «La notizia positiva è doppia: non solo riapre uno storico locale, ma lo fa grazie a imprenditori vicentini già strutturati, capaci di garantire continuità alla sua storia e allo stesso tempo di offrire un progetto moderno rivolto sia ai residenti sia ai turisti. Questa nuova apertura si inserisce in un momento di crescita per corso Palladio, che negli ultimi tempi ha visto nascere numerose attività. È un segnale concreto di vitalità commerciale e può contribuire a rendere attrattive anche altre aree del centro storico».

Con la riapertura prevista entro metà luglio, La Triestina si appresta dunque a iniziare un nuovo capitolo della propria storia, con l’ambizione di coniugare tradizione e innovazione nel cuore di Vicenza.