Jesolo – Scende dall’auto dopo un incidente e viene investito: muore ragazzo di 26 anni

JESOLO (VE), INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER L’INVESTIMENTO DI UN RAGAZZO IN VIA CA’ GAMBA

Drammatico intervento dei vigili del fuoco nella notte, intorno alle 2:30, per un incidente stradale che ha coinvolto due mezzi in via Ca Gamba, a Jesolo (VE): deceduto un ragazzo di 26 anni.

La squadra dei vigili del fuoco di Jesolo ha immediatamente soccorso il giovane, che uscito dal mezzo, accostato sulla carreggiata, è stato investito insieme all’auto da un veicolo che giungeva da dietro.

Nonostante i tentativi di soccorso, il personale medico non ha potuto che constatarne il decesso, lievemente feriti gli altri passeggeri a

bordo e del mezzo sopraggiunto.

Sul posto per l’accertamento della dinamica dell’incidente le forze dell’ordine.

L’intervento dei vigili del fuoco è terminato intorno alle 4:30