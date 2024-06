In Trentino Orientale ricompare orso dopo due anni (vicino alla Provincia di Vicenza)

Dopo due anni, un orso è tornato nel Trentino orientale. Ieri sera, intorno alle 21.30, un esemplare è stato avvistato nei pressi di Malga Cere, nel comune di Telve, e questa mattina è stato segnalato un danno a un apiario a Malga Valtrighetta. La notizia è riportata dall’Ansa del Trentino.

Si presume che si tratti di un giovane maschio. Durante un sopralluogo per valutare i danni, il personale del Corpo forestale trentino ha raccolto alcuni peli che potrebbero aiutare a identificare l’animale e a determinare se proviene dalla Slovenia o dal Trentino occidentale. Questa informazione è considerata di interesse scientifico, ma non rilevante per la gestione. Il sindaco di Telve è stato prontamente informato.

Circa 15 giorni fa, un orso era stato catturato da una fototrappola sopra Fonzaso (BL) e alcune orme sono state segnalate una settimana fa nella zona di Passo Cereda. Non si esclude che si tratti dello stesso esemplare.

La presenza di un orso nel Trentino orientale non è comunque una novità. Dal 1999, quasi ogni anno, sono state registrate segnalazioni certe di orsi, sempre giovani maschi in fase di dispersione. È probabile che anche questo esemplare segua lo stesso percorso.

Il Corpo forestale, come comunicato dalla Provincia autonoma di Trento, è già stato attivato per la prevenzione, fornendo recinzioni elettrificate agli apicoltori.

Si invita la cittadinanza a segnalare eventuali avvistamenti al numero unico di emergenza 112 e ad adottare i comportamenti consigliati sul sito Grandicarnivori.provincia.tn.it.