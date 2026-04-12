Il voto in Ungheria cambia l’Europa: Trump, Putin, tutti in campo

Istruzioni per l’uso: capire le elezioni ungheresi senza perdere la bussola

Se vi state chiedendo perché, per una volta, non sentite la solita grancassa entusiasta della sinistra europea, e di quella italica in particolare, la risposta è semplice: l’avversario di Orbán non è “dei loro”.

Già questo manda in tilt parecchi riflessi condizionati.

Il protagonista della partita è Péter Magyar, e la prima cosa da sapere è che non arriva da qualche circolo rivoluzionario, ma direttamente dal sistema costruito da Viktor Orbán.

Uno che conosce la casa, le stanze, e probabilmente anche dove stanno nascosti i cassetti più delicati.

Ha circa 45 anni, avvocato, cresciuto vicino al partito di governo (Fidesz), quindi non è un outsider “puro”.

Nel 2024 rompe clamorosamente con Orbán denunciando corruzione e degenerazione del sistema; fonda il suo partito, Tisza, che in pochissimo tempo diventa il punto di riferimento dell’opposizione (tanto che molti piccoli Partiti non si sono presentati per non creargli problemi).

Credo vi sia chiaro adesso che Magyar è un conservatore.

Non vuole cambiare l’Ungheria in un laboratorio progressista, non sogna bandiere arcobaleno su ogni edificio pubblico, e non ha nessuna intenzione di fare il paladino di battaglie ideologiche da salotto.

Ed è proprio questo il punto: parla allo stesso elettorato di Orbán, invece di parlare solo alla sinistra.

La differenza, però, sta nel come.

Dopo anni dentro il sistema, Magyar ha rotto denunciando corruzione e concentrazione di potere.

In pratica, non contesta tanto la linea politica in sé, quanto il modo in cui è stata gestita: meno Stato-partito, più regole normali.

Che, detta così, sembra banale. Ma in politica spesso le cose più banali sono anche le più sovversive.

Sul fronte europeo il contrasto è ancora più chiaro.

Orbán ha costruito la sua forza su un rapporto conflittuale con Bruxelles: dentro l’Unione, ma sempre con il piede sul freno e la mano pronta allo strappo.

Magyar, invece, non vuole fare guerre quotidiane con Bruxelles; meglio vuole riportare l’Ungheria dentro il gioco europeo

Non per amore romantico dell’UE, ma per una ragione più terra terra: stare nel gioco conviene, in un momento in cui l’Ungheria ha miliardi di euro congelati da Bruxelles per questioni di Stato di diritto, il messaggio di Magyar (“torniamo in gioco per non restare poveri e isolati”) è molto più potente di qualsiasi manifesto federalista.

Traduzione per uso domestico:

Magyar non è un liberale “alla francese” o un progressista da salotto europeo.

È più corretto definirlo un conservatore pragmatico filo-europeo.

Orbán è il sovranista combattivo che negozia a colpi di scontro e di “veti”.

Ecco perché questa elezione è diversa dalle precedenti.

Non è la solita sfida tra destra e sinistra, con copioni già scritti e tifo organizzato.

È una partita interna al campo conservatore, tra chi ha costruito un sistema di potere molto solido e chi, venendone dall’interno, prova a smontarlo pezzo per pezzo.

In questi casi, il risultato è meno prevedibile del solito.

Ed è proprio questo che rende la faccenda interessante: per una volta, Orbán non gioca da solo.

Che poi sia anche costretto a fare una vera campagna elettorale, dopo anni di dominio incontrastato, è un piccolo dettaglio.

Ma, si sa, sono spesso i dettagli a cambiare la storia.

Stasera vedremo come la pensano gli ungheresi!