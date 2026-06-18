CRONACAVICENZA e PROVINCIA
18 Giugno 2026 - 14.58

Guasto alla risonanza magnetica di Arzignano: esami riprogrammati fino al 26 giugno

P.U.
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

La risonanza magnetica dell’ospedale di Arzignano è temporaneamente fuori servizio a causa di un guasto improvviso. Lo comunica l’ULSS 8 Berica, precisando che, nonostante il problema tecnico, sarà comunque garantita la presa in carico dei pazienti attraverso soluzioni alternative organizzate dall’Azienda sanitaria.

Secondo quanto reso noto, il ripristino dell’apparecchiatura è previsto entro lunedì 29 giugno. Nel frattempo, la gestione degli esami avverrà in modo differenziato in base all’urgenza clinica.

Per quanto riguarda i pazienti ricoverati che necessitano di una risonanza magnetica non rinviabile, gli esami già programmati e le nuove richieste saranno effettuati presso la Radiologia dell’ospedale di Vicenza, grazie a sedute dedicate. Il trasporto dei pazienti sarà garantito dall’ULSS 8 Berica tramite ambulanza.

Diversa la situazione per gli utenti non ricoverati. Tutti gli esami prenotati tra giovedì 18 giugno e venerdì 26 giugno saranno recuperati successivamente. Nei prossimi giorni la segreteria della Radiologia contatterà direttamente gli interessati per fissare un nuovo appuntamento.

L’ULSS 8 Berica sottolinea quindi che, pur in presenza del guasto, sarà assicurata la continuità assistenziale e l’esecuzione degli esami ritenuti prioritari, limitando per quanto possibile i disagi per l’utenza.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Guasto alla risonanza magnetica di Arzignano: esami riprogrammati fino al 26 giugno | TViWeb Guasto alla risonanza magnetica di Arzignano: esami riprogrammati fino al 26 giugno | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy