GRISIGNANO DI ZOCCO: 11 e 12 settembre il primo Meeting del Volontariato

Inaugurazione ufficiale con il Ministro per le Disabilità Erika Stefani. Presenti circa 50 associazioni del vicentino, del padovano e del veneziano con dimostrazioni e prove pratiche

Non solo “Distretto Sotto le Stelle”. Nei giorni in cui tradizionalmente Grisignano diventa il capoluogo virtuale del Veneto, registrando afflussi di visitatori da record per l’Antica Fiera del Soco, il Comune ha deciso di organizzare anche la prima edizione di una manifestazione che riprende e rilancia lo spirito del volontariato, da sempre protagonista della kermesse grisignanese. Sabato 11 e domenica 12 settembre, quindi, l’Area Oro che tradizionalmente ospita gli stand gastronomici e il palco spettacoli della Fiera abbraccerà il primo Meeting del Volontariato. In poche settimane hanno aderito all’iniziativa circa 50 associazioni del vicentino, del padovano e del veneziano, che hanno sposato a pieno il motto e lo spirito scelti per questa prima edizione, “Ci vorrebbe un amico”. Sarà dunque una grande vetrina dell’impegno attivo e della solidarietà, che avrà come “madrina” il Ministro per le Disabilità Erika Stefani, la cui presenza è annunciata per l’inaugurazione ufficiale prevista sabato 11 alle 11; in quell’occasione verranno ringraziati pubblicamente anche i 30 ragazzi e gli sponsor che in estate hanno realizzato a Grisignano le attività di volontariato nell’ambito del progetto “Ci sto? Affare fatica!”.

Nelle due giornate, dalle 9 alle 18, le associazioni sportive, culturali, sociali, di soccorso e assistenza coordinate dalla società specializzata Nordest Centro Servizi presenteranno e promuoveranno al pubblico le loro attività con tante dimostrazioni pratiche: dai mezzi di soccorso alle attività cinofile, dalle arti marziali al tiro con l’arco, ma anche il volo di una grande pattuglia di droni e iniziative interattive didattiche come un percorso alla scoperta del corpo umano. Un’opportunità davvero speciale sarà offerta a 30 bambini tra i 6 e gli 11 anni, che previa iscrizione da parte dei genitori (nottiallavventura@gmail.com – telefono 3924782234) potranno vivere un’esperienza formativa e didattica meravigliosa, grazie ad un’edizione speciale delle “Notti all’Avventura” organizzate da Nordest Centro Servizi: la “Notte del Filò”, che tra sabato e domenica li vedrà dormire in tenda nel Parco del Donatore, seguiti da animatori esperti e qualificati, per riscoprire tra giochi, letture e racconti il clima di condivisione e aiuto reciproco che riuniva le famiglie venete di campagna del secolo scorso. Per sicurezza, tutti i partecipanti verranno sottoposti ad un tampone preventivo.

«Questa sarà solo la prima edizione di una manifestazione importante, che intendiamo portare ogni anno a Grisignano come occasione di incontro e valorizzazione del volontariato regionale, offrendo ai partecipanti tavole rotonde, seminari di formazione, opportunità concrete di attivare nuove sinergie e progetti nell’ambito del Terzo Settore – sottolinea Lain -. Il nostro paese intende così diventare il “capoluogo del volontariato” a servizio di tutto il Veneto».