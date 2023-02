GPS Global Parking Solutions: conclusa la prima fase di installazione delle casse automatiche presso i parcheggi a barriera

GPS informa la cittadinanza circa l’evoluzione e le implementazioni messe in atto nel

rispetto di quanto offerto all’interno della proposta tecnica di gara. La prima fase di

installazione delle nuove casse automatiche si è conclusa presso i parcheggi a sbarra

della città. Nei giorni scorsi infatti, sono state correttamente installate, testate e messe in

funzione le prime nuove casse supplementari per il pagamento della sosta presso i

parcheggi a sbarra. L’implementazione sopra citata ha interessato il parcheggio

Fogazzaro, presso il quale sono state installate due nuove casse automatiche e nel quale

oggi sono attive in totale 4 casse, e il parcheggio Matteotti, nel quale è stata installata una

nuova cassa che si affianca a quella preesistente.

Nelle prossime settimane verranno installate e rese operative le casse automatiche

supplementari che saranno posizionate nei parcheggi denominati: Bandiera, Canove,

Cattaneo, Bologna, all’interno dei quali verrà posizionata una nuova cassa per ogni

parcheggio ad esclusione del Park Stadio dove sono già presenti due casse automatiche.

“Questa importante implementazione consentirà di ridurre ulteriormente l’attesa durante le

fasi di pagamento nei momenti di maggiore affluenza all’interno dei parcheggi a sbarra”

afferma Filippo Lodetti Alliata – CEO GPS S.p.A.

Conclusa l’installazione delle nuove casse si procederà con la messa in opera dei sistemi

di rilevamento targhe e Telepass per l’accesso ai parcheggi a barriera. Questa ulteriore

implementazione tecnologica permetterà agli utenti dotati dei dispositivi Telepass, di

accedere ai parcheggi in maniera semplice e rapida.