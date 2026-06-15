Finto carabiniere truffa un’anziana nel Veronese: bloccato a Vicenza con la refurtiva

Una truffa messa a segno con il classico raggiro del falso appartenente alle forze dell’ordine si è conclusa con l’individuazione del presunto responsabile grazie a una rapida collaborazione tra i reparti dell’Arma dei Carabinieri di Verona e Vicenza.

I fatti risalgono al 10 giugno scorso, quando una donna residente a Sona, in provincia di Verona, si è presentata alla Stazione Carabinieri di Sommacampagna per denunciare una truffa aggravata. Secondo quanto ricostruito, dopo una telefonata preliminare, alla sua abitazione si era presentato un uomo in abiti civili che si era qualificato come carabiniere.

Con il pretesto di dover effettuare una verifica sulla compatibilità tra i gioielli custoditi in casa e la refurtiva proveniente da una presunta rapina, il sedicente militare era riuscito a farsi consegnare diversi oggetti di valore, tra cui un prezioso orologio Rolex, per poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.

Ricevuta la denuncia, la Compagnia Carabinieri di Villafranca di Verona ha immediatamente diffuso le ricerche del sospettato e del veicolo utilizzato.

La svolta è arrivata nel pomeriggio di venerdì 12 giugno a Vicenza. I militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vicenza, con il supporto dei colleghi della locale Stazione Carabinieri, hanno intercettato in Piazzale del Mutilato una Lancia Ypsilon bianca corrispondente alla descrizione diramata.

Alla guida si trovava un 45enne originario e residente ad Aversa, in provincia di Caserta, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel proprio comune di residenza.

Nel corso della perquisizione personale e veicolare, i carabinieri hanno rinvenuto alcuni oggetti commemorativi legati a celebrazioni familiari, tra cui ricordi di battesimo e prima comunione, risultati sottratti poco prima alla vittima della truffa. Il materiale è stato sequestrato e sarà restituito alla legittima proprietaria.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria con le accuse di ricettazione e violazione degli obblighi imposti dalla misura cautelare a cui era sottoposto. Contestualmente, i militari hanno avanzato la richiesta di aggravamento della misura stessa.