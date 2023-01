Etra – Una giornata dedicata alla formazione

Una giornata di formazione con un laboratorio partecipativo sull’innovativo approccio PAYT-KAYT (PATY, pay-as-you-throw, paga per quello che butti e KAYT, know-as-you-throw, conosci quello che butti), destinato ai Comuni soci e agli stakeholder del territorio. È questa l’iniziativa proposta da Etra e dal Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti nell’ambito del progetto europeo LIFE REthinkWASTE.

Il corso è in programma il prossimo 24 gennaio, nell’oratorio Pio X di Cittadella (PD), la partecipazione – esclusivamente in presenza – è gratuita, ma è obbligatoria la registrazione, effettuabile a questo link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Form_registrazione_PAYT-KAYT_Cittadella_24-01-2023

«È un’occasione importante per attivare e promuovere un processo partecipativo che coinvolga Comuni e parti sociali nella evoluzione del servizio rifiuti, a seguito del rinnovato affidamento a Etra della gestione per i prossimi 15 anni – commenta il presidente di Etra,Flavio Frasson –. L’intenzione è di mettersi al lavoro insieme, per definire in modo condiviso come gestire le molte novità del nuovo affidamento, focalizzandosi in particolare su due potenti strumenti: la tariffazione puntuale (PATY) e la comunicazione agli utenti, che dovrà applicare l’innovativo approccio (KAYT). L’applicazione congiunta di PAYT e KAYT rappresenta una sorta di rivoluzione: l’utente viene messo al centro della gestione del servizio, e si punta al suo coinvolgimento anche attraverso un’informazione costante e personalizzata, riconoscendo quindi il suo ruolo determinante per il raggiungimento di elevati obiettivi ambientali».

L’iniziativa del 24 gennaio è promossa nell’ambito del progetto europeo LIFE REthinkWASTE, di cui ETRA è capofila, che coinvolge 11 partner di 4 Paesi diversi con l’obiettivo di promuovere sistemi innovativi nella governance dei rifiuti.

Durante la mattina verranno presentati i risultati delle sperimentazioni condotte in Spagna e in Italia, anche a Bassano del Grappa, e chiariti gli approcci PAYT e KAYT. Il programma (scaricabile dal sito di Etra: https://www.etraspa.it/progetto-life-rethink-waste-programma-una-giornata-di-formazione-sullinnovativo-approccio-payt-kayt) prevede un laboratorio di co-progettazione, una modalità innovativa per aprirsi concretamente al confronto, un’occasione unica che vede cooperare allo stesso tavolo i Comuni, rappresentanti degli utenti, gestore del servizio e Autorità di gestione.

