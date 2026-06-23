Erba secca e caldo estremo: campi in fiamme, 6 ettari coinvolti (FOTO)

ROVIGO, 23 GIUGNO – Un incendio si è propagato nel primo pomeriggio di ieri intorno alle 14, in alcuni campi di Grano a Ceneselli, in provincia di Rovigo. Le fiamme hanno coinvolto un’area di circa sei ettari. Ne dà notizia Ansa Veneto.

L’intervento di spegnimento si è rivelato particolarmente complesso a causa della velocità con cui il fronte di fuoco avanzava tra le coltivazioni e a causa del terreno secchissimo.Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelmassa e una squadra proveniente dal comando di Rovigo, supportata da un mezzo speciale adatto ad operare su terreni difficili e sconnessi.

Dopo circa due ore le fiamme sono state domate, evitando che l’incendio potesse estendersi ulteriormente alle aree circostanti. Presenti sul luogo dell’evento anche i Carabinieri, intervenuti per gli accertamenti e le competenze di rito. Sono in corso le verifiche per stabilire le cause che hanno originato il rogo.