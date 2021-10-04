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4 Ottobre 2021 - 9.46

ELEZIONI COMUNALI nel Vicentino – Risultati in diretta, lo spoglio inizia alle 15

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In aggiornamento:

Dalle ore 15 inizia lo spoglio dei voti nei Comuni chiamati al voto. Nel Vicentino sono 12. In uno di questi, Orgiano, vi è un solo candidato. Gli elettori chiamati al voto sono 36.140. Tviweb seguirà i risultati in diretta

BROGLIANO

TOVO DARIO – BROGLIANO QUARGNENTA PER IL FUTURO

SAMBUGARO EZIO -LAVORIAMO INSIEME BROGLIANO QUARGNENTA

CALDOGNO

FERRONATO NICOLA – INSIEME PER CALDOGNO

LUNARDELLO MARILI’ – UNITI PER CALDOGNO

COSTABISSARA

COPIELLO TIZIANO – IDEE PER COSTABISSARA

FORTE GIOVANNI MARIA – PROPOSTA PER COSTABISSARA

PETRACCA ALESSANDRO – LEGA SALVINI

CRESPADORO

DAL CENGIO EMANUELA – CONTINUIAMO INSIEME PER CRESPADORO

FERRARI ELISA MARIA – CRESPADORO UNITA

GAMBELLARA

POLI MICHELE – FUTURO PER GAMBELLARA

FRAMARIN NICOLO’ – INSIEME PER GAMBELLARA

LAGHI

LORENZATO MARCO – INSIEME PER LAGHI

LORENZATO FERRULIO ANGELO – LAGHI

MONTEGALDA

ZANON MAURIZIO – MONTEGALDA BENE COMUNE

BARCARO MARIA GIOVANNA – MONTEGALDA NEL CUORE

NARDIN ANDREA – SIAMO MONTEGALDA E COLZE’

MONTEVIALE

CEGALIN CLAUDIO – L’OLMO

SANTUCCI ELISA – AMA MONTEVIALE

NANTO

VECCHIATTI MANUELA – UNITI PER NANTO

MARCHESINI LUCA – CRESCERE INSIEME

CERON RENZO – RIVIVERE NANTO

ORGIANO

DOTTO MANUEL – OBIETTIVO FUTURO

ROTZO

BERTOLDO ALBERTO – PARTITO DEI VENETI

SPAGNOLO LUCIO – INSIEME PER ROTZO

SARTORI ARIANNA – VIVERE ROTZO

ZERMEGHEDO

ALBIERO LUCA – SCEGLIAMO ZERMEGHEDO

PAIUSCO SABRINA – ZERMEGHEDO

ORLANDI RINO – NOI CON VOI

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