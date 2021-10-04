ELEZIONI COMUNALI nel Vicentino – Risultati in diretta, lo spoglio inizia alle 15
In aggiornamento:
Dalle ore 15 inizia lo spoglio dei voti nei Comuni chiamati al voto. Nel Vicentino sono 12. In uno di questi, Orgiano, vi è un solo candidato. Gli elettori chiamati al voto sono 36.140. Tviweb seguirà i risultati in diretta
BROGLIANO
TOVO DARIO – BROGLIANO QUARGNENTA PER IL FUTURO
SAMBUGARO EZIO -LAVORIAMO INSIEME BROGLIANO QUARGNENTA
CALDOGNO
FERRONATO NICOLA – INSIEME PER CALDOGNO
LUNARDELLO MARILI’ – UNITI PER CALDOGNO
COSTABISSARA
COPIELLO TIZIANO – IDEE PER COSTABISSARA
FORTE GIOVANNI MARIA – PROPOSTA PER COSTABISSARA
PETRACCA ALESSANDRO – LEGA SALVINI
CRESPADORO
DAL CENGIO EMANUELA – CONTINUIAMO INSIEME PER CRESPADORO
FERRARI ELISA MARIA – CRESPADORO UNITA
GAMBELLARA
POLI MICHELE – FUTURO PER GAMBELLARA
FRAMARIN NICOLO’ – INSIEME PER GAMBELLARA
LAGHI
LORENZATO MARCO – INSIEME PER LAGHI
LORENZATO FERRULIO ANGELO – LAGHI
MONTEGALDA
ZANON MAURIZIO – MONTEGALDA BENE COMUNE
BARCARO MARIA GIOVANNA – MONTEGALDA NEL CUORE
NARDIN ANDREA – SIAMO MONTEGALDA E COLZE’
MONTEVIALE
CEGALIN CLAUDIO – L’OLMO
SANTUCCI ELISA – AMA MONTEVIALE
NANTO
VECCHIATTI MANUELA – UNITI PER NANTO
MARCHESINI LUCA – CRESCERE INSIEME
CERON RENZO – RIVIVERE NANTO
ORGIANO
DOTTO MANUEL – OBIETTIVO FUTURO
ROTZO
BERTOLDO ALBERTO – PARTITO DEI VENETI
SPAGNOLO LUCIO – INSIEME PER ROTZO
SARTORI ARIANNA – VIVERE ROTZO
ZERMEGHEDO
ALBIERO LUCA – SCEGLIAMO ZERMEGHEDO
PAIUSCO SABRINA – ZERMEGHEDO
ORLANDI RINO – NOI CON VOI