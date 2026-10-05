Veneto, precipita durante la manutenzione: operaio grave in ospedale

Grave infortunio sul lavoro nella mattinata di lunedì 5 ottobre a Cerea, nel Veronese. Un operaio è rimasto ferito dopo essere caduto all’interno di una tramoggia per il mais ceroso nello stabilimento BYS La Valle, in località Muri.

L’incidente si è verificato poco dopo le 10.30. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe scivolato finendo nella tramoggia, che in quel momento non era in funzione perché interessata da attività di manutenzione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verona e Legnago, che hanno provveduto al recupero del ferito. L’operaio è stato quindi affidato ai sanitari del Suem 118, arrivati con ambulanza ed elicottero.

Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Mater Salutis di Legnago, in gravi condizioni.

Nell’azienda sono intervenuti anche i Carabinieri e gli operatori dello Spisal dell’Ulss 9 Scaligera, incaricati di ricostruire con precisione la dinamica dell’infortunio e di verificare le condizioni di sicurezza nel luogo di lavoro.