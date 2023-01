Sono 959 i nuovi casi di Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei contagi a 2.672.676.

Il bollettino regionale segnala 14 vittime, con il totale che sale a 16.536.

Gli attuali positivi risultano in aumento (+113) e sono 16.769. Cala il dato ospedaliero, con 1.049 ricoveri in area medica (-7) mentre restano in 52 (-2) in terapia intensiva. (ANSA).