Covid, un cluster all’Ipab di Vicenza

L’assessore Manuela Lanzarin ha annunciato oggi durante la conferenza stampa di Luca Zaia da Venezia un cluster Covid all’Ipab di Vicenza. Lanzarin ha precisato, parlando della situazione veneta delle cose di riposo, che: “Tra i 30mila ospiti delle case di riposo oggi abbiamo 99 positivi. Abbiamo un cluster a Conselve con 64 positivi e un altro all’Ipab di Vicenza, con 25 positivi. Sono per lo più asintomatici e tutti gestiti all’interno delle strutture, a parte 3 che sono stati ricoverati in ospedale ma in area non critica. Si tratta di una positività – ha concluso l’assessore regionale alla sanità – con entità molto più lieve rispetto a un anno fa”.