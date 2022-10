Covid oggi Italia, 44.672 contagi e 62 morti: bollettino 7 ottobre￼

Sono 44.672 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 7 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 62 morti per un totale di 177.418 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 205.555 tamponi, tra molecolari e antigenici con un tasso di positività del 21,7%. Da ieri sono guarite 27.172 persone. In aumento i ricoverati, 191 da ieri, per un totale di 5.379, mentre sono complessivamente 198 i pazienti nelle terapie intensive, 18 da ieri.