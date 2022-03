Covid Italia, Brusaferro: “Curva contagi ricomincia a salire”

“Durante questa settimana c’è stata un’inversione nell’andamento della curva” di contagi Covid-19 in Italia. A segnalare l’inversione di marcia nell’andamento di Sars-CoV-2 è oggi Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), in un video in cui commenta i dati principali del monitoraggio Covid.

“Nelle ultime settimane era in decrescita, nell’ultima la decrescita stava rallentando e in questa settimana assistiamo a una curva che ricomincia a salire, e infatti l’incidenza a 7 giorni per 100mila abitanti questa settimana è salita 510 casi” Covid “rispetto ai 433 della scorsa settimana”.

Brusaferro evidenzia che osservando l’andamento del contagio da Sars-CoV-2 in base all’età, vediamo che è “caratterizzato da una circolazione significativamente più intensa nelle fasce d’età più giovani“. Concentrandosi su queste ultime, fra i bambini e ragazzi sotto i 20 anni, “si evidenziano i primi segnali di una ripresa della circolazione soprattutto in queste fasce d’età”.

Tuttavia “l’occupazione dei posti letto continua a decrescere. Ma sappiamo che c’è sempre un intervallo di tempo tra quando si muove la circolazione in termini di incidenza e gli effetti che possono avvenire in termini di necessità di ricorrere a terapie o assistenza ospedaliera”. “Nelle tendenze a 30 giorni – ha infatti precisato – si osserva come, in particolare, ci sia in alcune regioni una probabilità di occupazione per quanto riguarda le aree mediche”.

Secondo Brusaferro “c’è un dato che va censito e sottolineato”, perché “caratterizza un po’ l’andamento di questa ondata che vede Omicron come la variante dominante: è il dato delle reinfezioni”. “Il dato delle reinfezioni – ha ammonito – è importante”. Secondo il grafico mostrato dall’esperto, da fine dicembre è sopra il 3% “e ci deve portare ad attenzione e prudenza”.