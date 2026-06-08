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8 Giugno 2026 - 14.26

Cade durante una passeggiata con i cani: uomo soccorso sulle colline di Torreselle

P.U.
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Isola Vicentina (VI), 8 giugno 2026 – Momenti di apprensione questa mattina attorno alle 8 sulle colline in località Torreselle, dove un uomo di 60 anni è rimasto ferito dopo una caduta durante una passeggiata.

L’allarme è stato attivato dalla Centrale operativa di Vicenza, che ha richiesto l’intervento del Soccorso alpino di Schio. L’uomo, residente a Isola Vicentina, si trovava lungo un sentiero insieme ai suoi cani quando è scivolato, battendo violentemente l’anca su un sasso e riportando un trauma doloroso.

Dopo la caduta, il 60enne è riuscito a contattare telefonicamente il figlio, che lo ha raggiunto rapidamente sul posto e ha immediatamente dato l’allarme ai soccorsi.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta una squadra composta da quattro tecnici del Soccorso alpino, tra cui il medico di stazione, che ha raggiunto l’uomo in zona impervia per le prime valutazioni sanitarie e le cure immediate.

Dopo aver stabilizzato le condizioni dell’infortunato, i soccorritori lo hanno imbarellato e trasportato a spalla lungo un tratto particolarmente ripido, percorrendo circa 500 metri fino alla strada carrabile. Qui è avvenuto il rendez-vous con l’ambulanza del Suem di Vicenza, che ha preso in carico il paziente per il trasferimento in ospedale.

L’intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni, grazie alla rapidità della segnalazione e alla collaborazione tra familiari e squadre di soccorso.

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