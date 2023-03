BASSO VICENTINO – Incendio in azienda tessile (VIDEO) – Arpav sul posto, il sindaco: “Tenete chiuse le finestre”

In aggiornamento

Dalle 8:20, di venerdì, i vigili del fuoco sono impegnati per un incendio generalizzato di un’azienda tessile (Texinternational – biancheria per la casa e tessuti) di oltre 2500 mq in via Daniele Manin a Sossano: nessuna persona è rimasta ferita. L’alta colonna di fumo nero è stata visibile a chilometri di distanza.

Al momento dello scoppio dell’incendio l’azienda era ancora chiusa.

I vigili del fuoco accorsi da Lonigo e a seguire da Vicenza e Este con tre autopompe, due autobotti, l’autoscala, il carro aria e 20 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo ad evitare il coinvolgimento dell’attiguo supermercato di alimentari. Il rogo è stato ora circoscritto dalle squadre e sono in corso le operazioni di spegnimento. Non sono al momento note le cause dell’innesco dell’incendio, già al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto il personale dell’Arpav che stanno facendo rilievi su aria acqua.

Il sindaco Enrico Grandis ha già emesso una avviso alla popolazione affinché tenga gli infissi chiusi a titolo precauzionale, anche se dalle prime informazioni non vi sarebbe pericolo per la popolazione.

