BASSO VICENTINO – Denunciato imprenditore avicolo (attività sospesa) e multato agriturismo

Continuano i controlli dei Carabinieri di Noventa Vicentina unitamente ai Reparti Specializzati dell’Arma dei Carabinieri. Negli ultimi giorni in particolare sono state eseguite, unitamente al Nucleo Carabinieri ispettorato del Lavoro, delle verifiche nei confronti di alcune aziende del settore agricolo della zona in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nello specifico, nei confronti di un’azienda di produzione avicola, nel comune di Asigliano, sono state comminate sanzioni per oltre 8000,00 euro (ottomila) ed adottati provvedimenti sospensivi dell’attività imprenditoriale per violazione della normativa 81/2008 riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro, con la denuncia del titolare della società. Per violazione di alcune norme della stessa normativa è stata invece sanzionata un’impresa agricola di ristorazione con somministrazione di polli da carne per un importo superiore ai 200 euro (duecento) con sede legale in Pojana Maggiore. I controlli dei Carabinieri, unitamente ai militari dei vari reparti speciali proseguiranno anche nei prossimi giorni nei comuni della giurisdizione della Compagnia di Vicenza.