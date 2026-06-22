Ubriaco discute con la moglie e aggredisce i carabinieri arrivati per proteggerla: arrestato

ROVIGO, 22 GIUGNO 2026 – Un uomo di 56 anni è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale a Fiesso Umbertiano (Rovigo). Ne dà notizia Ansa Veneto. I militari sono intervenuti all’interno di una casa dopo per una discussione fra due coniugi. Sul posto hanno trovato l’uomo in forte stato di alterazione alcolica e la moglie in stato di shock, la quale è stata poi affidata poi alle cure del Suem. Durante l’intervento l’uomo ha aggredito i carabinieri con spintoni e strattoni nel tentativo di raggiungere la donna, facendoli cadere a terra, ed è stato immobilizzato dopo una colluttazione.

Il Tribunale di Rovigo ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagato l’obbligo di firma due volte a settimana.

