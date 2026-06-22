CRONACAVENETO
22 Giugno 2026 - 17.32

Ubriaco discute con la moglie e aggredisce i carabinieri arrivati per proteggerla: arrestato

Folle inseguimento di una Mercedes dal Friuli al Veneto conducente denunciato dai carabinieri
Nicoletta Ugolini
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ROVIGO, 22 GIUGNO 2026 – Un uomo di 56 anni è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale a Fiesso Umbertiano (Rovigo). Ne dà notizia Ansa Veneto. I militari sono intervenuti all’interno di una casa dopo per una discussione fra due coniugi. Sul posto hanno trovato l’uomo in forte stato di alterazione alcolica e la moglie in stato di shock, la quale è stata poi affidata poi alle cure del Suem. Durante l’intervento l’uomo ha aggredito i carabinieri con spintoni e strattoni nel tentativo di raggiungere la donna, facendoli cadere a terra, ed è stato immobilizzato dopo una colluttazione.
Il Tribunale di Rovigo ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagato l’obbligo di firma due volte a settimana.
   

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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