Afferra il padre per il collo durante una lite: arrestato 27enne

CAMISANO V.NO 5 OTTOBRE 2026 – Pomeriggio di tensionesabato a Camisano Vicentino, dove i Carabinieri sono intervenuti in un’abitazione per una violenta lite in famiglia, dopo una segnalazione al numero di emergenza.

Secondo la ricostruzione, un 27enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, ha aggredito il padre convivente durante una discussione, afferrandolo con violenza al collo e fermandosi solo grazie all’intervento della madre. Anche all’arrivo dei militari ha continuato a mostrarsi aggressivo, rivolgendo insulti e minacce al genitore. I Carabinieri sono riusciti a bloccarlo in sicurezza e a soccorrere l’uomo, poi accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vicenza per gli accertamenti.

Il giovane è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti e minacce e condotto nel carcere di Vicenza, in attesa dell’udienza di convalida e del rito direttissimo.