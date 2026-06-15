Addio a Giosuè Baldissera, il dolore dei Vigili del Fuoco di Vicenza: “Un collega solare, generoso e sempre pronto ad aiutare”

VICENZA – Profondo cordoglio nel Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza per l’improvvisa scomparsa del vigile del fuoco Giosuè Baldissera, avvenuta nella giornata di domenica 14 giugno.

La notizia ha colpito duramente colleghi e amici che hanno condiviso con lui il servizio quotidiano, ricordandolo come un giovane capace di trasmettere serenità, entusiasmo e umanità a chiunque lo incontrasse. «Giosuè era un ragazzo solare, capace di trasmettere gioia, gentilezza e serenità a quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo», si legge nel messaggio diffuso dal Comando. Il suo sorriso, la sua disponibilità e il forte spirito di servizio hanno lasciato un segno profondo sia dal punto di vista professionale che umano.

Laureato in Scienze Geologiche all’Università degli Studi di Padova nel 2023, Baldissera era entrato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel giugno del 2024. Concluso il percorso formativo, era stato assegnato inizialmente alla sede centrale del Comando Provinciale di Vicenza per poi essere destinato al distaccamento di Asiago, dove prestava attualmente servizio.

Grande appassionato di montagna, aveva trovato proprio nell’ambiente operativo dell’Altopiano la dimensione ideale per esprimere le proprie capacità e costruire un forte legame con i colleghi della squadra, sia durante gli interventi di soccorso sia nei frequenti momenti di addestramento in caserma.

Pur risiedendo a Vicenza, aveva scelto di continuare a prestare servizio ad Asiago, mettendo quotidianamente a disposizione della collettività il proprio entusiasmo, le proprie competenze e un profondo senso del dovere che lo contraddistingueva.

«Lavoratore instancabile, affrontava ogni incarico con dedizione e spirito di servizio, sempre pronto ad aiutare il prossimo», ricordano i colleghi. Una figura che, nonostante la giovane età, aveva saputo incarnare con autenticità i valori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto all’interno del Comando Provinciale di Vicenza e dell’intero Corpo. Di lui rimarranno vivi il ricordo del sorriso, la generosità del suo animo e l’esempio di un giovane vigile del fuoco che aveva fatto della disponibilità verso gli altri una vera missione di vita.

Tutto il personale dei Vigili del Fuoco di Vicenza ha espresso la propria vicinanza ai familiari, agli amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene, rivolgendo le più sincere condoglianze in questo momento di grande dolore.