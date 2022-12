Aci:a liceo Fogazzaro Vicenza corso mobilità elettrica

Ultimo appuntamento del 2022 per l’ACI Vicenza con l’educazione stradale.

Il 19 dicembre presso il Liceo Fogazzaro si è tenuto un corso informativo sulla mobilità elettrica ad una settantina di studenti delle terze classi.

Docente è stato Sergio Maistrello, coordinatore delle autoscuole cittadine ACI Ready To Go, che ha illustrato le vigenti disposizioni in materia di monopattini. Alla lezione hanno partecipato la dirigente del Fogazzaro Maria Rosa Puleo e la responsabile per l’educazione stradale Patrizia Carta.

Nell’occasione il direttore di ACI Vicenza, Gian Antonio Sinigaglia, ha consegnato il premio speciale ACI di mille euro alla classe III DE anno scolastico 2021-2022 per il filmato realizzato nell’ambito del progetto “La Strada Giusta”, promossa da Prefettura e Ufficio Scolastico Provinciale, che ha coinvolto nella passata edizione, in presenza o in streaming, 3000 studenti delle scuole superiori di Vicenza e provincia. Il premio sarà destinato a contributo per un viaggio d’istruzione della classe vincitrice. (ANSA).